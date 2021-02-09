Теннисные рейтинги

Рейтинг ATP
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 030 очков. 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850. 3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125. 4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 8715. (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630. 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5965. 7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5615. 8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4429. 9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3480. 10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3345. 11 (11). Гаэль Монфис (Франция) — 2860. 12 (12). Денис Шаповалов (Канада) — 2830. 13 (13). Роберто Баутиста (Испания) — 2710. 14 (15). Милош Раонич (Канада) — 2630. 15 (14). Давид Гоффен (Бельгия) — 2600. 16 (15). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2585. 17 (17). Фабио Фоньини (Италия) — 2535. 18 (18). Станислас Вавринка (Швейцария) — 2365. 19 (21). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2346. 20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2290.
Рейтинг WTA
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9186 очков. 2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255. 3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5965. 4 (4). София Кенин (США) — 5760. 5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260. 6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205. 7 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4580. 8 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4571. 9 (8). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555. 10 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505. 11 (11). Серена Уильямс (США) — 4265. 12 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010. 13 (13). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 3525. 14 (15). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3320. 15 (14). Джоанна Конта (Великобритания) — 3206. 16 (20). Элизе Мертенс (Нидерланды) — 3360. 17 (17). Ига Швёнтек (Польша) — 3014. 18 (16). Мэдисон Кис (США) — 2962. 19 (18). Петра Мартич (Хорватия) — 2850. 20 (21). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2722… 32 (33). Екатерина Александрова — 1900… 36 (36). Вероника Кудерметова — 1680. 37 (37). Светлана Кузнецова — 1631… 39 (39). Анастасия Павлюченкова — 1630… 63 (61). Анна Блинкова — 1114… 75 (71). Дарья Касаткина — 1010… 97 (95). Варвара Грачева (все — Россия) — 816..
В скобках — позиция теннисиста в предыдущей версии рейтинга.