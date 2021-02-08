ВЦИОМ: 55% россиян считают отечественную науку отстающей от мировой

Более половины россиян (55%) считают, что российская наука отстает от мировой, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Из них 21% уверены в существенном отставании российской науки. Еще 34% опрошенных полагают, что отставание не является существенным.

Еще 31% сограждан считают, что российская наука опережает мировую. Из них 8% респондентов полагают, что это опережение значительно. 23% опрошенных считают, что оно не столь существенно.

Всероссийский инициативный опрос, приуроченный ко Дню российской науки, был проведен 30 января 2021 года. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Больше половины респондентов (56%) считают, что развиваться российской науке мешает недостаточное финансирование. Каждый третий россиянин (34%) ответил, что следует повышать компетентность ученых, иначе вливания средств в науку не приведут к новым открытиям.

Главным достижением отечественной и мировой науки последних лет россияне назвали борьбу с коронавирусом и разработку вакцины — так ответили 16% респондентов. 10% считают, что российская наука лидирует в военных разработках. Тройку самых популярных ответов россиян замыкает разработка новых видов лекарств и вакцин (8%). Более половины опрошенных (54%) затруднились ответить.