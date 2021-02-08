Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области возглавил Алексей Папченя

Алексей Папченя, как сообщили в облправительстве, 22 года работает в медиа. С 2017 года возглавлял государственный севастопольский медиахолдинг. Затем руководил ставропольской телерадиокомпанией и «курировал ряд направлений, связанных с внутренней политикой». Прошел переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте по направлению «государственное и муниципальное управление».