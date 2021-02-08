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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области возглавил Алексей Папченя

Медиаменеджер из Ставрополья Алексей Папаченя назначен руководителем департамента внутренней и кадровой политики правительства Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

«Он из команды Вячеслава Гладкова. Занимал пост советника врио губернатора, работал с ним в Ставропольском крае и Севастополе»,— отметили в пресс-службе облправительства.

Алексей Папченя, как сообщили в облправительстве, 22 года работает в медиа. С 2017 года возглавлял государственный севастопольский медиахолдинг. Затем руководил ставропольской телерадиокомпанией и «курировал ряд направлений, связанных с внутренней политикой». Прошел переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте по направлению «государственное и муниципальное управление».

Сергей Калашников


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