Власти Казани зарегистрировали бренд «гастрономической столицы» России

Комитет по развитию туризма Казани получил права на товарный знак «Казань — гастрономическая столица России». Об этом сообщила глава комитета Дарья Санникова.

По ее словам, заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственности была подана еще год назад, но свидетельство было выдано только в конце января 2021 года.

Власти Казани рассчитывают, что новый бренд станет «гарантом растущего потока потребителей», будет способствовать увеличению числа туристов и популяризации татарских блюд. Действие товарного знака распространяется до января 2030 года.

Напомним, что в 2008 году Казань зарегистрировала товарный знак «Третья столица России».

Кирилл Антонов, Казань