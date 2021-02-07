Исключенные из КПРФ создали «Совет коммунистов Пермского края»

Исключенные и действующие члены КПРФ, оппозиционные действующему руководству крайкома, создали «Совет коммунистов Пермского края». Об этом на своей странице в Facebook сообщает бывший первый секретарь Свердловского райкома КПРФ Сергей Андреянов. По его словам совет создан «для защиты краевого отделения КПРФ от окончательного разгрома».

«Накануне большой избирательной кампании происходит настоящий разгром краевой организации КПРФ. Исключены активные коммунисты, разрушены Коми-Пермяцкий окружком, Свердловский райком, а теперь ещё и Комсомольская организация, у остальных недовольных нет возможности заявить своё мнение», – пишет Сергей Андреянов.

Первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова заявила “Ъ-Прикамье”, что «никакого раскола в партии нет». «Просто люди считали, что можно на протяжении многих лет вредить партии и это им сойдёт с рук, но товарищи приняли решение об их исключении. Этот состав комитета оказался более решительно настроен на работу в здоровом коллективе», – заявила лидер краевых коммунистов. Она пояснила, что из партии были исключены Сергей Андреянов и депутат законодательного собрания Пермского края Михаил Осокин.