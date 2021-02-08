Бизнес воздвигает себе памятники

Представители малого и среднего бизнеса надеются закрепить за собой право приоритетного выкупа объектов культурного наследия, которые арендуют у государства. «Опора России» просит Минфин поддержать соответствующую поправку к федеральному законодательству. Но юристы и градозащитники предупреждают, что такое решение может понести дополнительные риски по сохранению памятников и идет вразрез с общественными интересами.

«Опора России» обратилась в Минфин с просьбой поддержать поправку к закону «О приватизации государственного и муниципального имущества» (178-ФЗ), закрепляющую приоритетное право выкупа предприятиями малого и среднего бизнеса арендованных ими объектов культурного наследия (ОКН), которые находятся в хозяйственном ведении или оперативном управлении у государственных и муниципальных предприятий. Об этом говорится в тексте письма, отправленного на имя заместителя главы Минфина Алексея Моисеева (копия есть у “Ъ”). В Минфине на запрос “Ъ” не ответили.

Приоритетное право выкупа малым и средним бизнесом занимаемых им помещений из государственной и муниципальной собственности закреплено в профильном 159-ФЗ. Компании могут в приоритетном порядке без проведения конкурса купить помещения, которые арендуют больше трех лет. Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин поясняет, что по истечении этого срока арендатор может подать заявку о намерении приобрести недвижимость, затем будет проведена ее независимая оценка и, если предприятие устраивает итоговая цена, сделка заключается без проведения аукциона.

Но до сих пор противоречивыми остаются действующие нормы приватизации ОКН: 178-ФЗ и Земельный кодекс устанавливают разные требования к порядку их отчуждения и реализации. В конце 2020 года Госдума в первом чтении приняла поправки к закону о приватизации, которые призваны это устранить. Они, в частности, однозначно устанавливают преимущественное право малого и среднего бизнеса на выкуп арендуемых ОКН, следует из текста пояснительной записки. Но в текущем варианте эта мера окажется бесполезной для бизнеса, поскольку речь, по сути, идет только о недвижимости, снятой непосредственно у собственника, например Росимущества, уверен господин Небольсин. Большинство ОКН, по его словам, находятся в оперативном управлении ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК), с которым и заключаются договоры аренды. В самом агентстве на запрос “Ъ” не ответили.

Исходя из этого, «Опора России» просит Минфин во втором чтении законопроекта о поправках к 178-ФЗ поддержать внесенное предложение депутата Заура Аскендерова, которое сводится к снятию моратория на приватизацию малыми и средними предприятиями объектов из оперативного управления госструктур. Но эта инициатива вызывает много вопросов у экспертов. Управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт считает, что таким образом повышается риск утраты объектов культурного наследия, что не соответствует ни государственным, ни общественным интересам. Юрист напоминает, что сейчас «законодательный механизм при передаче ОКН федерального значения в оперативное управление АУИПИК фактически защищает их от злоупотреблений со стороны агентства, которое не может самостоятельно отчуждать недвижимость».

Он констатирует, что частные собственники объектов культурного наследия должны согласовывать с профильными надзорными органами каждый шаг при выполнении работ, связанных с сохранностью такой недвижимости. Координатор «Архнадзора» Рустам Рахматуллин соглашается, что с точки зрения сохранения памятников приватизация, однозначно, хуже аренды, поскольку может вести за собой спекуляции. Эксперт приводит в качестве примеры палаты Анны Монс на Бауманской улице в Москве. «Объект был продан одному собственнику, который впоследствии выставил его на торги по более высокой цене, необходимая реставрация не проведена»,— поясняет он. Дополнительным риском господин Рахматуллин называет сложность процесса деприватизации. «В случае с палатами князя Пожарского на Лубянке судебный процесс и исполнение решения растянулись на несколько лет»,— вспоминает градозащитник.

Александра Мерцалова