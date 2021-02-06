В Волковском театре Ярославля готовят две премьеры на камерной сцене

Ярославский театр имени Федора Волкова готовит две премьеры, которые будут представлены зрителям на камерной сцене в марте 2021 года, сообщили в пресс-службе театра. В сообщении отмечается, что оба спектакля ставятся в рамках проекта «Крупный план». Этот проект был запущен в театре в октябре 2020 года. По условиям проекта разные режиссеры готовят эскизы будущих спектаклей с участием актеров Волковского театра. Худсовет отбирает к постановке в театре лучшие из них.

11 марта пройдет премьера комедии «Белый квадрат» по пьесе «ART» современного французского драматурга Ясмины Резы. Режиссер постановки Алексей Беляков. В спектакле заняты артисты Олег Павлов, Николай Кудымов и Андрей Зубков.

Премьера драмы «На краю земли» по пьесе Алекса фон Бьёрклунда назначена на 26 марта. Ставит спектакль режиссер Денис Кожевников. Роли исполняют артисты Татьяна Иванова, Валерий Соколов, Валерий Смирнов, Елена Сусанина, Сергей Цепов и Ануар Султанов.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в декабре 2020 года на большой сцене Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова прошла премьера спектакля «Забыть Герострата!». Трагикомедию по пьесе Григория Горина поставил художественный руководитель театра Сергей Пускепалис.

Антон Антонов