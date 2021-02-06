Главные новости к утру 6 февраля

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) cообщила, что число вакцинированных превысило количество заразившихся коронавирусом. Однако большинство вакцинированных приходятся всего на десять стран. О вакцинации

Telegram решил заблокировать каналы, которые публикуют адреса и номера правоохранителей, судей и т.д. Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что призывы к насилию недопустимы. Также из-за подобных каналов возникли проблемы с обновлением для iOS.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о низшей точке в отношениях России и ЕС за последние годы. На это, в том числе, повлияла ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным. О визите в Москву

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне ВВВ со стабильным прогнозом. Эксперты заявили, что это отражает «надежность и последовательность проводимой политики».

В России появится ГОСТ по информированию населения о ЧС. Должностные лица обязаны будут предоставлять в СМИ оперативные сведения из зоны ЧС с периодичностью не реже четырех раз в сутки.