Боррель заявил о низшей точке в отношениях России и ЕС за последние годы

Отношения России и Евросоюза опустились до низшего уровня за последние годы, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. На это, в том числе, повлияла ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным.

«Нам не нравится эскалация. Но такие случаи, как ситуация с Навальным, опустили уровень наших отношений до самого низкого за долгие годы»,— сказал господин Боррель в интервью РБК. Он назвал эту ситуацию «не очень хорошей».

Глава европейской дипломатии при этом заявил, что Россия и ЕС должны сотрудничать в некоторых сферах, но для этого нужно наладить отношения. «Но вначале мы должны достигнуть лучшего взаимопонимания. Мы очень сильно озабочены внутренней ситуаций в России, включая политические свободы, верховенство закона и права человека. Это очень важно для Европейского Союза»,— сказал Жозеп Боррель.

В пятницу, 5 февраля, глава европейской дипломатии прибыл в Москву с визитом. Он провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Жозеп Боррель потребовал от освободить Алексея Навального и расследовать попытку его отравления.

Подробности — в материале “Ъ” «Жозепа Борреля остроумно препарировали».