06 февраля, суббота
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Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Россиянин Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам. Его ближайший преследователь, соотечественник Иван Якимушкин решил не ехать на два ближайших этапа турнира в Швеции и Чехии. Большунов лидирует в общем зачете с 1613 очками, у Якимушкина 774 очка.

«Основные составы сборных пропускают два этапа Кубка мира, предшествующих чемпионату мира. От российской сборной в Нове-Место может выступить (Сергей.—“Ъ”) Устюгов»,— сообщили в тренерском штабе ТАСС.

Александр Большунов — трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, четырехкратный серебряный призер чемпионата мира. В прошлом сезоне он стал первым российским лыжником, выигравшим Кубок мира.

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