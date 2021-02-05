Участников прошедшей в Ульяновске несогласованной акции наказывают штрафом

Согласно данным сайта Ленинского районного суда Ульяновска, в минувший четверг были рассмотрены административные дела по 23 протоколам, составленным полицией в отношении ульяновцев, принявших участие в несогласованной акции протеста, прошедшей 31 января в виде шествия по центру города. В пятницу было рассмотрено еще 9 протоколов. По всем делам участники акции признаны виновными в совершении административного нарушения (ст. 20.2 ч.5 – нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания или шествия, штраф от 10 до 20 тыс. руб.), им назначено наказание в виде штрафов, как правило, в размере 10 тыс. руб.

По словам правозащитника, независимого юриста Константина Толкачева, защищающего в эти два дня интересы восьми человек, суд не принимает доводы защиты, несмотря на то, что в материалах полиции множество нестыковок. «В протоколе сказано, что человек участвовал в шествии и выкрикивал лозунги, а в представленной видеозаписи он мирно и молча шагает рядом с колонной. На ряде видеозаписей и на фотографиях вообще представлены не те люди. Тем не менее, суд согласился с доводами полиции», – сказал господин Толкачев, заявив, что все восемь постановлений суда будет обжаловать в областном суде.

В полиции решения суда не комментируют.

Всего 31 января было задержано полицией 37 человек.

Сергей Титов, Ульяновск