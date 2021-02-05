Тела умерших от COVID-19 нижегородцев хранят в контейнерах из металлопрофиля

“Ъ-Приволжье” попросил министерство здравоохранения Нижегородской области прокомментировать полученные от жителей Нижнего Новгорода фотографии из больницы №5. На них видно, что тела умерших нижегородцев хранят в пластиковых мешках, сложенными друг на друга прямо на полу в контейнере из металлического профилированного листа. Кроме того, нижегородцы рассказали, что тела в контейнер привозят не только на каталках, но и волокут по снегу.

В минздраве “Ъ-Приволжье” пояснили, что контейнер в больнице используется временно и только зимой. Тела хранятся в специальных герметичных транспортировочных мешках на поверхности выше уровня пола. В минздраве не стали отвечать на вопрос издания о том, считают ли они нормальным то, что тела покойных нижегородцев хранятся в металлическом контейнере на улице, складируются друг на друга, а при транспортировке лежат на снегу рядом с боксом.

В министерстве добавили, что аналогичный контейнер есть при городской больнице №12, он оборудован системой поддержания постоянной температуры воздуха, тела в нем располагаются на каталках. Там пояснили, что в Нижнем Новгороде всего два патолого-анатомических отделения отведены под прием и вскрытие тел скончавшихся от коронавируса, всего их в регионе – девять. Все они оборудованы помещениями для хранения тел при постоянной плюсовой, но пониженной температуре. «В теплое время года тела умерших размещаются в специальном помещении, где поддерживается постоянная температура, стены облицованы кафелем»,– заверили в минздраве.

«Во всех нижегородских моргах есть холодильники и комнаты со сплит-системами, которые в "мирное время" полностью покрывают нужды по заполнению тел, все помещения облицованы кафелем»,— добавили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Александра Викулова