Почти однофамильцы

Из-за похожего звучания фамилий Джека Палладино журналисты иногда путали с другим частным детективом — Энтони Пелликано, работавшим со знаменитостями, преимущественно голливудскими. У них примерно совпадал возраст и происхождение, родители Пелликано также были выходцами с Сицилии.

В числе клиентов Пелликано были: Стивен Сигал, Том Круз, Сильвестр Сталлоне, Элизабет Тейлор, Майкл Джексон, Дастин Хоффман, Джон Траволта, Кевин Костнер, Стивен Спилберг, Кирк Киркорян, Джеффри Катценберг, Роуз Мэри Вудс (секретарь президента Ричарда Никсона).

В 2002 году во время обыска в доме у Энтони Пелликано были найдены гранаты и пластиковая взрывчатка. Он был приговорен к двум с половиной годам тюрьмы, а в день окончания срока был формально арестован. Ему были предъявлены новые обвинения: в вымогательстве, преступном сговоре, незаконном прослушивании, хищении персональных данных, давлении на свидетелей, мошенничестве с использованием почты и компьютера. По 78 пунктам обвинения Пелликано был приговорен к 15 годам лишения свободы и штрафу в $2 млн.

22 марта 2019 года Энтони Пелликано вышел на свободу, а в конце января 2021-го объявил, что возвращается к частной детективной практике.