Ларри Лейтон и «Храм народов»

Религиозное движение «Храм народов» было основано в 1995 году американским проповедником Джимом Джонсом. Учение секты было смесью христианства с коммунистическими идеями. Первые десять лет «Храм народов» базировался в штате Индиана, затем переехал в Калифорнию. В 1974-м члены сообщества основали сельскохозяйственное поселение Джонстаун в отдаленном районе Гайаны.

17 ноября 1978 года делегация во главе с американским конгрессменом Лео Райаном посетила Джонстаун, чтобы расследовать обвинения в злоупотреблениях и жестоком обращении руководства секты с ее членами. Некоторых сектантов члены делегации уговорили вернуться в США. В конце визита делегация была обстреляна на аэродроме охранниками секты. Были убиты Райан, трое журналистов и один из решивших вернуться сектантов. На следующий день глава секты Джим Джонс приказал своим последователям совершить самоубийство. Погибли 918 человек, в том числе 276 детей.

Ларри Лейтон был единственным членом «Храма народов», привлеченным к судебной ответственности. Он был осужден за нанесение ранений двум членам делегации Лео Райана, провел 18 лет в гайанских и американских тюрьмах и вышел на свободу в 2002 году.