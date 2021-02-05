Волгоградца обвинили в уклонении от уплаты 3 млн рублей налогов

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего волгоградца. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов (ч.1 ст.198 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель по договору с подрядчиком осуществлял отделочные работы в многоквартирных домах, и в качестве оплаты за ему было передано в собственность 32 квартиры. В 2016-2018 годах фигурант уголовного дела якобы не отразил в отчетности доход, полученный от продажи квартир общей стоимостью свыше 52 млн руб., и, таким образом, уклонился от уплаты налогов в размере более 3 млн руб.

Вину мужчина полностью признал. Уголовное дело направили в Дзержинский районный суд Волгограда. Также в рамках расследования арестовали недвижимое имущество обвиняемого стоимостью более 4 млн руб.

Мария Шахрай