Более 8 кг наркотиков изъяли у двух молодых нижегородцев

Сотрудники полиции изъяли 8,6 кг наркотиков у двух 20-летних нижегородцев. Как сообщили в ГУ МВД по региону, подозреваемых задержали на выходе из леса, где они раскладывали закладки с запрещенными веществами.

Во время обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили два тайника, в которых хранились два массивных свертка с наркотиками. Также полицейскии изъяли у подозреваемых более 200 тыс. руб., банковские карты, свертки с веществами и весы. На территории Сормовского и Советского районов были обнаружены 28 закладок.

Оба нижегородца находятся под стражей. Уголовное дело расследуется по п. «г» ч. 4 ст 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет.

Анастасия Еремина