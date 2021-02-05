МИД Китая назвал «идеологической нападкой» депортацию Лондоном трех граждан страны

МИД КНР исключил возможность нарушения британского законодательства работниками СМИ Китая и рассматривает информацию о высылке трех «китайских журналистов-шпионов» из Великобритании за последний год как «идеологическую нападку» Лондона, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китайские СМИ в Великобритании освещают события, соблюдая местное законодательство. Что касается британской стороны, она, руководствуясь идеологическими предрассудками, оказывает давление на журналистов КНР»,— сказал он во время брифинга (цитата по ТАСС).

В четверг газета Daily Telegraph сообщила, что власти Великобритании за последний год «выслали из страны трех китайских шпионов, которые выдавали себя за журналистов». По данным источника издания в правительстве, они якобы служили в разведке Министерства государственной безопасности КНР и работали в трех разных китайских СМИ.