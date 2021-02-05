Сотрудники компании в Екатеринбурге выстроились в большую надпись «Путин наш президент»

Сотрудники компании «Сима-ленд» в Екатеринбурге провели массовый флешмоб в поддержку президента РФ Владимира Путина. Действие было снято на видео.

Несколько тысяч сотрудником прошлись с флагами России перед главным корпусом компании и выстроились в гигантскую надпись «Путин наш президент».

Отметим, компания известна своей поддержкой главе государства. Ранее «Сима-ленд» уже записывал подобные видеоролики. Например, 29 января сотрудники компании провели флешмоб, где они под песню Наргиз «Нас бьют, мы летаем» танцуют в одинаковой форме на фоне российского триколора.