Прокуратура требует навести порядок на ярославских кладбищах

В Ярославле прокуратурой Заволжского района при проведении проверки были выявлены нарушения в содержании кладбищ, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным пресс-службы, во время проведения прокурорской проверки были выявлены нарушения со стороны МКУ «Служба городских кладбищ» города Ярославля. В частности, были вскрыты факты нарушения требований санитарно-эпидемиологических норм при содержании Тверицкого и Северного кладбищ в Заволжском районе.

Прокуратура отмечает, что отходы на кладбищах хранятся без контейнеров, не оборудована твердая площадка под размещение мусорных контейнеров. На кладбищах нет туалетов. Выявлены и другие нарушения.

«По результатам проверочных мероприятий в отношении директора учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)»,— говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

В прокуратуре уточнили, что дело передано для рассмотрения в региональное управление Роспотребнадзора. Кроме того, внесено представление об устранении нарушений, которое в настоящее время находится на стадии рассмотрения. Отмечается, что прокуратура Заволжского района продолжает осуществлять надзор за соблюдением требований законодательства о погребении и похоронном деле.

София Бастрыгина