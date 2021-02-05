Глава СКР взял под контроль дело о смерти ребенка после пикета его отца в Красноярске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о гибели двухлетнего мальчика, чей отец вышел на одиночный пикет к правительству Красноярского края. Ребенок умер от спинальной мышечной атрофии (неизлечимая болезнь), сообщает пресс-служба ведомства.

Следственное управление СКР по Красноярскому краю расследует дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи ждут заключения судебных экспертиз.

СМИ опубликовали информацию о «возможной волоките и нарушениях в расследовании». Господин Бастрыкин поручил руководству краевого ведомства доложить о причинах длительного расследования дела.

Екатерина Лукашевич