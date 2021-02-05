Оперштаб разрешил посещать матчи Евробаскета большему количеству болельщиков

Матчи профессиональных спортивных клубов, проходящие в Прикамье, смогут посещать 50% зрителей. Об этом сообщает краевой оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Ранее на спортивные мероприятия допускались только 20% болельщиков от общей вместимости арены.

«В преддверии отборочных матчей Евробаскета мы сделали шаг навстречу. Однако призываю посетителей спортивных мероприятий соблюдать все необходимые профилактические меры. На нас лежит большая ответственность за здоровье участников матчей, гостей и зрителей, поэтому необходимо четко выполнять все санитарные требования и связанные с международным протоколом по борьбе с СOVID-19 и региональными правилами»,— отметил глава региона Дмитрий Махонин.

Два заключительных этапа квалификации Евробаскета-2022 пройдут в Перми с 18 по 22 февраля 2021 года. Сборная России встретится с командами Италии и Эстонии.