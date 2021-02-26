Сегодня день рождения у основателя и президента группы компаний Cognitive Technologies Ольги Усковой

Ее поздравляет первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин:

— Дорогая Ольга! У тебя потрясающая энергетика. Креативный руководитель одной из ведущих мировых компаний в сфере искусственного интеллекта, блестящий визионер, увлеченный коллекционер, чьи выставки абстрактного искусства собирают ценителей со всей страны, популярный блогер с десятками тысяч читателей — все, чем бы ты ни занималась, ты делаешь страстно, самозабвенно и искренне. Находясь рядом с тобой, и сам заряжаешься этим невероятным драйвом и жгучим желанием сделать этот мир лучше. Горжусь нашей дружбой! Желаю тебе крепкого здоровья и сил на реализацию твоих грандиозных планов. Пусть тебя всегда окружают и поддерживают близкие по духу люди!

Аркадий Злочевский Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 62 года президенту Российского зернового союза Аркадию Злочевскому

Его поздравляет первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников:

— Аркадий Леонидович, поздравляю вас с днем рождения! Вы талантливый, одаренный и очень творческий человек — к примеру, делаете замечательные фотографии, на уровне пусть и любителя, но так, как не каждый профессионал может сделать! Также вы профессионал своего дела — по зерну, хорошо знаете эту тему, рынки, всю систему организации и экспорта зерна, способствуете всяческому продвижению нашей страны на международном рынке. У вас всегда есть особое мнение, можно с ним поспорить, с чем-то не согласиться, но при этом вы всегда открыты и демократичны. С такими людьми, как вы, всегда можно советоваться, когда хочешь совершить какое-либо доброе дело. Хочу пожелать здоровья и всех благ.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»