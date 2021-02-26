Сегодня день рождения у основателя и президента группы компаний Cognitive Technologies Ольги Усковой
Ее поздравляет первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин:
— Дорогая Ольга! У тебя потрясающая энергетика. Креативный руководитель одной из ведущих мировых компаний в сфере искусственного интеллекта, блестящий визионер, увлеченный коллекционер, чьи выставки абстрактного искусства собирают ценителей со всей страны, популярный блогер с десятками тысяч читателей — все, чем бы ты ни занималась, ты делаешь страстно, самозабвенно и искренне. Находясь рядом с тобой, и сам заряжаешься этим невероятным драйвом и жгучим желанием сделать этот мир лучше. Горжусь нашей дружбой! Желаю тебе крепкого здоровья и сил на реализацию твоих грандиозных планов. Пусть тебя всегда окружают и поддерживают близкие по духу люди!
Сегодня исполняется 62 года президенту Российского зернового союза Аркадию Злочевскому
Его поздравляет первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников:
— Аркадий Леонидович, поздравляю вас с днем рождения! Вы талантливый, одаренный и очень творческий человек — к примеру, делаете замечательные фотографии, на уровне пусть и любителя, но так, как не каждый профессионал может сделать! Также вы профессионал своего дела — по зерну, хорошо знаете эту тему, рынки, всю систему организации и экспорта зерна, способствуете всяческому продвижению нашей страны на международном рынке. У вас всегда есть особое мнение, можно с ним поспорить, с чем-то не согласиться, но при этом вы всегда открыты и демократичны. С такими людьми, как вы, всегда можно советоваться, когда хочешь совершить какое-либо доброе дело. Хочу пожелать здоровья и всех благ.