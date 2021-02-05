Из свежей почты

Захар Шентяев, 11 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 169 498 руб.

Внимание! Цена лечения 197 498 руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 28 тыс. руб.

Захар родился бездыханным, перенес кровоизлияние в головной мозг. После выписки совсем не развивался. Мы прошли много курсов лечения, и в четыре года Захар научился сидеть, стоять у опоры. В пять — ходить, но постоянно падал. После ряда операций нога Захара опустилась на полную стопу, но до сих пор сын ходит неустойчиво. Учится в четвертом классе обычной школы и очень старается справляться с программой. Но все делает медленно, часто плачет. Сейчас нужно продолжить лечение, чтобы не потерять навыки, которые мы наработали с таким трудом. Нас ждут в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва), но мы не в силах оплатить счет. Татьяна Шентяева, Волгоградская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Нужно скорректировать тонус мышц, увеличить объем движений, развить координацию и мелкую моторику Захара».

Слава Чулков, полтора года, врожденная деформация стоп, требуется лечение. 189 712 руб.

Внимание! Цена лечения 218 712 руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 29 тыс. руб.

У сына синдром Мёбиуса — это редкое заболевание со множеством сопутствующих патологий. Вскоре после рождения Слава перестал дышать, рот у него не открывался. Врачи установили трахеостому и гастростому, подключили малыша к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Обследования выявили сращение височно-нижнечелюстного сустава, сужение гортани. Левая стопа у Славы подвернута, правая — вывернута. Когда сын задышал сам и его сняли с ИВЛ, мы начали реабилитацию, занялись стопами. Ортопеды проводили гипсования, но потом их прекратили из-за пандемии. Сейчас помочь нам берется только доктор Вавилов из ярославской клиники: он планирует провести специальные гипсования и хирургическое лечение. Но с оплатой нам не справиться. Мария Чулкова, Владимирская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Необходим курс этапных гипсований по методу Понсети на левой стопе и по методу Доббса — на правой, затем медиальный релиз стоп».

Аслан Назаров, 3 года, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 156 516 руб.

Внимание! Цена лечения 537 516 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 150 тыс. руб. Группа компаний «О’КЕЙ» —200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Лотос» соберут 31 тыс. руб.

Сразу после рождения у сына выявили перелом ключицы, через месяц сломалось бедро. Ортопед предположил несовершенный остеогенез — заболевание, при котором кости становятся чрезвычайно хрупкими. Генетик диагноз подтвердил. Мы обратились за лечением в Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва), оплатить его помог Русфонд. Спасибо всем! Аслан окреп, уже пытается стоять. Но ходить пока не получается. Лечение прерывать нельзя, и мы снова обращаемся к вам за помощью в оплате. Работает только муж, у нас еще пятилетняя дочка. Нургуль Назарова, Астраханская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алена Гаврина: «Плотность костей еще ниже нормы, нужно продолжить терапию препаратом памидронат и реабилитацию».

Костя Вершинин, 4 года, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 216 625 руб.

Внимание! Цена операции 345 625 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 29 тыс. руб.

Несмотря на то что сын родился здоровым, я все же решила дополнительно проверить его. У меня самой порок сердца, который обнаружили лишь в 17 лет. Тревога была не напрасной: в два года у Кости выявили дефект межпредсердной перегородки. Сказали, дефект может закрыться сам, но в том году он стал увеличиваться. Нужна операция: сердце сына работает с перегрузкой. Помогите ее оплатить! Врачи Томского НИИ кардиологии готовы провести операцию щадящим способом, без вскрытия грудной клетки. Татьяна Вершинина, Томская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Косте требуется закрытие дефекта с помощью окклюдера. После операции мальчик быстро восстановится».

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