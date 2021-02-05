2,8 процента составило увеличение стоимости импорта товаров из стран дальнего зарубежья в Россию в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года, оценила ФТС. В стоимости показателя, на который приходится львиная доля ввоза товаров в РФ, доля машиностроения в январе составила 50,9%, продукции химпрома — 19,7%, продовольствия и сырья для их производства — 11,2%, текстильных изделий и обуви — 6%. Рост стоимости импорта этих товаров в годовом выражении составил 9,3; 11,2; 21 и 16,2% соответственно. В импорте товаров химпрома ввоз фармацевтической продукции вырос на 74,7%, а в импорте машиностроения выросли поставки судов и плавсредств — в 23,7 раза, средств наземного транспорта — на 17,8%.