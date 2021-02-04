Владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий вновь избран в исполком Российского футбольного союза

Владелец и президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий бы избран в новый состав исполнительного комитета Российского футбольного союза в ходе внеочередной конференции РФС, проходившей 4 февраля в Москве. Как сообщает пресс-службу РФС, господин Галицкий включен в состав исполкома как представитель футбольных клубов высшего дивизиона. Также в исполнительный комитет вошли Сергей Прядкин, Андрей Соколов, Эмиль Алиев и еще 21 представитель российских футбольных клубов. Кроме того, в ходе конференции Александр Дюков был переизбран президентом РФС на новый четырехлетний срок.

Российский предприниматель, почетный гражданин г.Краснодар Сергей Галицкий, бывший совладелец розничной сети «Магнит», 22 февраля 2008 г. основал ФК «Краснодар», в 2013 г. профинансировал строительство одноименного стадиона для футбольного клуба. В 2017 г. рядом со стадионом был открыт парк, который входит в топ-3 популярных туристических объектов Краснодара по рейтингу сервисов для путешественников, и в топ-3 лучших парков России по мнению ведущих экспертов в урбанистике.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, Сергей Галицкий также входил в предыдущий состав исполкома РФС, куда был избран в ходе конференции 22 февраля 2019 г.

Ольга Логинова