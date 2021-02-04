Выручка сахарного сегмента «Русагро» сократилась на 10% в 2020-м

В 2020 году сахарный сегмент ГК «Русагро» Вадима Мошковича (все сахарные активы расположены в Черноземье) показал снижение выручки на 10% — до 28 млрд руб., говорится в отчете об операционной деятельности группы. В общей структуре выручки холдинга это 16% от ее общего объема (174,8 млрд руб.).

По итогам четвертого квартала 2020 года снижение выручки сахарного сегмента составило 12% (до 7 млрд руб.) по сравнению с тем же периодом 2019-го. При этом объем продаж сахара в четвертом квартале сократился на 52% — до 140 тыс. т при росте цен реализации на 78% — до 39,2 руб/кг без НДС. Снизился за октябрь-декабрь 2020-го и объем производства по сравнению с аналогичным периодом 2019-го — на 24%, до 487 тыс. т сахара. Сокращение объема производства в компании объясняют более низким урожаем сахарной свеклы в России в сезоне2020/2021 по сравнению с сезоном2019/2020.

Мария Старикова