«Белавиа» возобновляет полеты в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону

Белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила о возобновлении регулярных рейсов между Минском и Санкт-Петербургом с 12 февраля, а также Минском и Ростовом-на-Дону с 13 февраля. Кроме того, будет увеличено количество полетов между столицами двух стран.

Расписание полетов:

Минск—Санкт-Петербург—Минск: вылет по пятницам из Минска в 8:25, из Санкт-Петербурга — в 10:30.

Минск—Ростов-на-Дону—Минск: вылет по субботам из Минска в 23:30, по воскресеньям из Ростова-на-Дону в 3:15.

Минск—Москва—Минск: вылет по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям из Минска в 12:35, из Москвы — в 14:45.

О решении возобновить авиасообщение между Россией и Белоруссией власти РФ сообщили 18 сентября. С 30 сентября «Белавиа» начала полеты из Минска в Москву.