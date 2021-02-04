Туберкулез кормит

В Новосибирске возбуждено дело о многомиллионных хищениях при госзакупках для НИИ туберкулеза Минздрава РФ — единственного за Уралом федерального центра по борьбе с этим заболеванием. По версии правоохранителей, криминальная схема с завышением цен на медизделия принесла ее участникам доход свыше 80 млн руб. Подозреваемыми по делу привлечены четверо человек, в том числе бывший директор института 66-летний Владимир Краснов, руководивший им 30 лет. Ученый-фтизиатр находится под следствием еще по одному делу — о предполагаемом хищении мебели у института на сумму около 1,6 млн руб.
Как стало известно “Ъ”, в Новосибирске правоохранительные органы выявили крупные махинации с поставками медизделий и лекарственных препаратов для ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» Минздрава РФ. Об этом рассказали источники, знакомые с ходом следствия.
События, изложенные в материалах дела, относятся к периоду руководства институтом Владимиром Красновым, который в декабре 2019 года написал заявление об увольнении по собственному желанию. Криминальная схема, по данным силовиков, действовала не один год.
Размер предполагаемого ущерба по делу составляет более 80 млн руб. Владимир Краснов подозревается в присвоении вверенных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Мера пресечения ему не избиралась. Кроме ученого-фтизиатра в деле еще три фигуранта. Участники следственной группы провели у них обыски и выемку документов. Связаться с защитой господина Краснова не удалось.
Бывший директор ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» Владимир Краснов
Фото: Новосибирский НИИ туберкулёза
Это уголовное дело стало вторым для Владимира Краснова, который руководил НИИ 30 лет — с 1989 по 2019 год. Ему инкриминируется хищение имущества института на сумму около 1,6 млн руб.
Это дело было возбуждено в мае 2020 года и еще расследуется.
ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» Минздрава РФ — единственный за Уралом федеральный центр по борьбе с этим заболеванием, основанный в 1943 году. Направления деятельности НИИ — научная, организационно-методическая, лечебная и консультационная работа, а также выполнение государственного задания по эпидемиологическому мониторингу в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
В Новосибирске под следствием находится бывшее руководство еще двух федеральных медцентров, подчиняющихся Минздраву РФ. В июне 2019 года по материалам ФСБ следователи завели дело на экс-директора Национального медицинского исследовательского центра Минздрава РФ имени академика Мешалкина Александра Караськова, руководившего клиникой два десятка лет. В том же году силовики привлекли к уголовной ответственности бывшего главу Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Минздрава РФ Михаила Садового: он возглавлял институт больше десяти лет. Каждый обвиняется в хищениях с госзакупками на сумму свыше 1 млрд руб. Господа Караськов и Садовой признали вину.