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Петербургский онкоцентр в Песочном расширится

На территории ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи» в поселке Песочное началось строительство нового медицинского комплекса. Стройку 4 февраля посетил губернатор Александр Беглов, сообщает «Петербургский дневник».

Главе города рассказали о ходе строительства. Новый комплекс будет состоять из поликлиники, дневного стационара, отделения клинических исследований, стомацентр, аптеки, общежития для сотрудников и паркинга. Ожидаемая пропускная способность – 1000 посещений в день.

Ранее “Ъ-СПб” называл застройщика комплекса – им стало ООО «ЭлинАльфа».

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