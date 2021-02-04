Петербургский онкоцентр в Песочном расширится

На территории ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи» в поселке Песочное началось строительство нового медицинского комплекса. Стройку 4 февраля посетил губернатор Александр Беглов, сообщает «Петербургский дневник».
Главе города рассказали о ходе строительства. Новый комплекс будет состоять из поликлиники, дневного стационара, отделения клинических исследований, стомацентр, аптеки, общежития для сотрудников и паркинга. Ожидаемая пропускная способность – 1000 посещений в день.
Ранее “Ъ-СПб” называл застройщика комплекса – им стало ООО «ЭлинАльфа».