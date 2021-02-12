Пышная максима Жана Антельма Брийя-Саварена «Рождение нового блюда приносит человечеству больше пользы, чем открытие новой звезды» пусть и смахивает на репертуар Тони Роббинса двухсотлетней давности, однако в целом недалека от истины. Как и большинство трюизмов и общих мест. По крайней мере, с точки зрения больших экономически данных.

50 лет назад тайваньский китаец У Байфу, натурализовавшийся в Японии под именем Момофуку Андо (Андо — фамилия его жены, Момофуку — перевод слова «байфу» на японский), выпустил в продажу «чашку рамена». Пластиковую емкость с лапшой быстрого приготовления и двумя пакетиками приправ — сухими овощами и смесью специй с растительным маслом). Небольшой шаг для человека, колоссальный для всего человечества.

Сегодня в мире каждый год продается 106 миллиардов порций лапши Момофуку, только в России рынок этого продукта занимает объем примерно в два миллиарда долларов, в Китае — 35 миллиардов долларов.

Технологию Момофуку придумал еще в 1958-м. Это было выполнение социального заказа. Пищевая промышленность послевоенной Японии не справлялась с пустотой магазинных полок, и деятелей аграрного сектора призвали помочь стране.

Момофуку тогда торговал солью, но призыв услышал и отнесся к нему серьезно. Проведя несколько месяцев на крошечной кухне-лаборатории, он родил ноу-хау: свежая тонкая лапша-рамен обжаривалась в кипящем растительном масле, теряла большую часть влаги и превращалась в подобие хвороста. Ее можно было есть и сухой, а можно залить кипящей водой, дать несколько минут настояться, и она была не хуже по вкусу, чем лапша из дежурной раменной.

Правда, стоила в несколько раз дороже. В пересчете на современные деньги — примерно пять с половиной долларов.

Несмотря на прейскурант, новинка имела успех, однако прошло 13 лет, чтобы успех стал феноменальным. В 1971 году Момофуку придумал выпускать рамен в пластиковой посуде, где его можно было сразу заваривать, а заодно класть в эту посуду пакетики с разными вкусовыми и ароматическими добавками. Дальше уже была магия больших цифр, триллионы проданных порций и еще больше долларов. Социальная ответственность предпринимателя привела к рождению целой новой индустрии планетарного масштаба.

Больше всего сублимированной лапши едят в Южной Корее. 75 порций в год, если исходить из расчета на одного человека.

В фильме «Паразиты» Пон Чун Хо, триумфаторе Канна и «Оскара», можно увидеть рецепт приготовления рамдона, блюда на основе быстрой лапши, которое тюнинговано добавлением обжаренного говяжьего стейка.

Хороший кусок рибая нарезается тонкими ломтиками, и они обжариваются в течение пары минут на растительном масле. Можно не солить: и лапша, и добавки к ней довольно соленые обычно. Дальше в говядину добавляют содержимое вкусовых и ароматических пакетиков из упаковки быстрой лапши, а потом и саму лапшу, заливают кипятком и пару минут готовят под крышкой. Рамдон — не рецепт, это принцип, вы можете заменить говядину на что угодно из своего холодильника или что угодно добавить из холодильника к говядине. Не факт, что ваш рецепт даст пользы больше, чем открытие новой звезды, но вреда от него, скорей всего, не будет.

На волне успеха Момофуку попробовал приспособить для тех же целей рис. Но рис быстрого приготовления оказался никому не нужен. И Момофуку закрыл его производство, сосредоточившись на лапше. Что разумно. Ведь у бога добавки не просят.

Рамдон 1 Говяжий стейк рибай (400 г) 2 Лапша быстрого приготовления (любая) (2 упаковки) 3 Растительное масло (по вкусу)

Алексей Зимин — главный редактор сайта «Афиша-Еда»