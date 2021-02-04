2,4 миллиарда рублей составит объем средств, который Минфин будет ежедневно направлять на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила с 5 февраля по 4 марта 2021 года, сообщило министерство. В период с 15 января по 4 февраля этот показатель был равен 7,1 млрд руб. С февраля 2017 года ведомство стало конвертировать излишки нефтегазовых допдоходов для сокращения зависимости курса рубля от колебаний нефтяных цен и для пополнения резервов. С падением цен на нефть ниже базового уровня (в прошлом году — $42,4 за баррель) бюджетное правило стало работать в другую сторону, и с апреля по декабрь 2020 года Минфин не покупал, а продавал валюту. К ее покупке ведомство вернулось в январе.