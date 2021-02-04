Областному парламентарию вменяют попытку мошенничества

В Петербурге задержали депутата Законодательного собрания Ленинградской области от ЛДПР Юрия Голикова по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Он попросил 3 млн рублей у неназванной компании за прекращение доследственной проверки и отказ в возбуждении уголовного дела. Однопартиец парламентария предполагает, что произошедшее может быть связано с предстоящими выборами.

Сотрудники регионального УФСБ задержали депутата парламента Ленобласти по подозрению в покушении на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Соответствующее уголовное дело 2 февраля возбудили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Петербургу. Согласно информации “Ъ”, подозреваемым стал член фракции ЛДПР в ЗакСе Ленобласти Юрий Голиков.

По версии следствия, народный избранник узнал, что полиция собирается провести доследственную проверку в отношении областной компании, название которой не уточняется. С ноября 2020 года по февраль 2021 господин Голиков несколько раз встречался с ее представителями, где, вводя в заблуждение, рассказывал о намерении полиции привлечь их к уголовной ответственности. За прекращение проверки и отказ в возбуждении дела депутат попросил у бизнесменов 3 млн рублей, которые якобы обещал отдать правоохранительным органам. В итоге 2 февраля во время оперативно-разыскных мероприятий в офисе на Большой Разночинной депутат получил требуемую сумму (155 тыс. рублей из которых были настоящими деньгами, оставшиеся 2,845 млн рублей — муляжом), после чего и был задержан. В СКР по Петербургу сообщили, что заседание суда по избранию меры пресечения состоится сегодня. Вопрос о предъявлении ему обвинения решается.

Юрий Голиков — депутат ЗакСа Ленобласти от ЛДПР с 2016 года. До начала политической карьеры он занимался бизнесом. По данным kartoteka.ru, до 2015 года Юрий Голиков был совладельцем ООО «Оникс», которое является застройщиком проблемного жилого комплекса «Новая Швейцария» во Всеволожске. В октябре прошлого года Госстройнадзор сообщил, что объект до сих пор не готов к сдаче, хотя его возведение началось еще в 2012 году. По данным 47news, в 2020 году Юрий Голиков выступал от лица застройщика, пообещав дольщикам достроить жилой комплекс. В конце января ООО «Оникс» признали банкротом и ввели в отношении него конкурсное производство по заявлению Фонда защиты прав дольщиков.

По формальным признакам Юрия Голикова состоятельным депутатом назвать сложно. За 2019 год он заработал 837,5 тыс. рублей, тогда как самым богатым народным избранником регионального ЗакСа является «справоросс» Руслан Гайсин с доходом в 114,5 млн рублей. Юрий Голиков владеет долями в нескольких квартирах, а в его пользовании находится земельный участок площадью 1,9 тыс. кв. м и жилой дом на 262 кв. м, следует из декларации о доходах. При этом в автопарке господина Голикова имеется Hyundai Genesis G90, стоимость которого начинается от 6 млн рублей.

О задержании своего однопартийца координатор ленинградского отделения ЛДПР Вячеслав Дюбков узнал из СМИ, как сообщил он “Ъ”. Политик добавил, что сейчас основания для исключения из партии Юрия Голикова нет и «время покажет». «Голиков — достаточно грамотный член партии, ошибок в деятельности партии не делает. Если у него произошло что-то в личной жизни, следственные органы разберутся»,— сказал он. Господин Дюбков предполагает, что случившееся может быть связано с предстоящими выборами. «Могу вас поздравить — выборы начались. И та большая работа, которую проделала партия ЛДПР в Ленобласти, показывает, что мы, похоже, не всех устраиваем»,— заявил Вячеслав Дюбков.

Юрий Голиков — не первый депутат ЗакСа Ленобласти шестого созыва, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Так, в мошенничестве в особо крупном размере обвиняют экс-единоросса Сергея Караваева, который больше года провел в СИЗО. Суд заменил ему меру пресечения с заключения под стражей на запрет определенных действий. Вернувшись из изолятора, он вышел из «Единой России». Летом прошлого года следствие предъявило ему новое обвинение, связанное с махинациями с землей. Еще одним депутатом под следствием является Елена Маханек от «Единой России». Ее обвиняют в хищении средств у дочерней компании «Газпрома». Так же как и с Караваевым, в отношении Маханек избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ольга Кантемирова