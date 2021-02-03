Курс криптовалюты Ethereum вырос до рекордных $1,5 тыс.

Сегодня, 3 февраля, курс криптовалюты Ethereum впервые преодолел отметку в $1,5 тыс., достигнув $1576. Аналитики объясняют нынешний рост криптовалюты тем, что 8 февраля Чикагская товарная биржа запустит фьючерсы на Ethereum.

«Листинг фьючерсов на Ethereum на регулируемой бирже способствует усилению структуры рынка криптовалют, позволяя инвесторам получить доступ ко второй важнейшей криптовалюте в качестве альтернативы биткойну или просто хеджируя риски по Ethereum»,— отмечают аналитики JPMorgan.

С начала года Ethereum вырос на 120% (для сравнения: рост биткойна за этот период составил 30%). Эксперты объясняют рост криптовалюты обновлением проекта Ethereum, о котором было объявлено в декабре, а также общим повышением популярности криптовалют.

Как Ethereum объявила о новом этапе развития — читайте в публикации “Ъ” «Революция в эфире».

Яна Рождественская