В Волгоградской области заработала новая солнечная электростанция

В Даниловском районе Волгоградской области ввели в эксплуатацию новую солнечную электростанцию мощностью 25 МВт. Об этом сообщили в областной администрации.

Это уже пятая станция, построенная на территории региона за последние три года. Она размещается на участке площадью около 500 тыс. кв м, где установлено более 72 тыс. фотоэлектрических модулей. Объем инвестиций составил около 3,2 млрд руб.

Как отметили в обладминистрации, солнечная станция до конца 2021 года выработает 29 млн кВтч — этого хватит для электроснабжения свыше 25 тыс. домохозяйств.

Мария Шахрай