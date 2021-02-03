Ремонт Московского шоссе в Самаре в 2021 году проведут по новому ГОСТу

Работы по ремонту на Московском шоссе в Самаре будут выполнены по новому ГОСТу. Для этого будут использоваться актуальные материалы. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«В настоящее время подготавливается аукционная документация на конкурсные процедуры по определению подрядной организации. После заключения государственного контракта будет утверждена очередность перекрытия участков автодороги»,– говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что ремонт Московского шоссе в Самаре запланирован на текущий год. Речь идет о первом этапе работ. Тогда же будет устранена колейность на этой улице.

Георгий Портнов