Эльмиру Ядне ждут в Томске в феврале

29 января на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Ямал» мы рассказали историю одиннадцатилетней Эльмиры Ядне из Ямало-Ненецкого АО («Снежная принцесса», Алексей Каменский). Девочка перенесла уже три операции на открытом сердце, во время последней ей провели протезирование трикуспидального клапана биологическим протезом. Сейчас врачи отмечают признаки дисфункции протеза, вместо него нужно эндоваскулярно установить клапан Melody. Рады сообщить: вся необходимая сумма (4 091 780 руб.) собрана. Родители Эльмиры благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Всего с 29 января 29 586 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей «России 1», ГТРК «Ямал», «Алтай», «Дагестан», «Иртыш», а также 143 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 23 детям на 25 259 949 руб.