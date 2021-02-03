В Краснодар завершено банкротство крупного должника ПАО «Крайинвестбанк»

Арбитражный суд Краснодарского края завершил процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Строй-Парк», сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Общая задолженность банкрота превысила 343 млн руб., при этом за счет реализации имущества ООО «Строй-Парк» удалось погасить всего 5,5% этой суммы.

С заявлением в суд о признании ООО «Строй-Парк» несостоятельным в 2016 году обратилось ПАО «Крайинвестбанк», учредителем которого на тот момент была администрация края. В тот период руководство банка выявило крупные проблемные долги у группы взаимосвязанных заемщиков, в которую входило ООО «Строй-Парк». Суд признал, что бывший руководитель компании-банкрота Алексей Дедюхин своими действиями способствовал ухудшению финансового состояния ООО «Строй-Парк», в связи с чем директор был привлечен к субсидиарной ответственности на 314 млн руб. В ходе банкротства конкурсному управляющему удалось реализовать два участка в Горячем Ключе, принадлежавших компании «Строй-Парк». Других активов у должника не оказалось, поэтому суд признал нецелесообразным продолжение процедуры конкурного производства.

Анна Перова, Краснодар