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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Готэк» продала один из курских активов датской Brodrene Hartmann за 1,4 млрд рублей

ГК «Готэк» продала АО «Готэк-Литар» (производит упаковку из бумажной массы, в том числе контейнеры для яиц), производственные мощности которого находятся в Железногорске Курской области, датской Brоdrene Hartmann A/S. Об этом сообщили в администрации Курской области. Сумма сделки составила 1,4 млрд руб.

Датское предприятие, по утверждению региональных властей, является «ведущим мировым производителем бумажной упаковки» и «крупнейшим в мире производителем технологического оборудования для ее выпуска». Теперь ГК «Готэк» намерена активнее развивать гофробизнес, в частности компании «Готэк-Принт» и «Готэк-Полипак». По словам председателя комитета промышленности, торговли и предпринимательства Куркой области Михаила Аксенова, продажа «Готэк-Литара» «будет способствовать укреплению позиции “Готэка” на рынке», при этом группа «развивается вполне успешно».

Олег Мухин


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