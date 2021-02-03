Захарова: США всегда найдут повод для санкций

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что США всегда могут найти поводы для того, чтобы ввести санкции в отношении России. Говоря о возможности новых ограничений конкретно из-за преследования политика Алексея Навального, она заявила, что как минимум полгода слышит подобные обещания.

«А разве они на прошлой неделе не обещали санкции? А месяц назад они не обещали санкции? А полгода назад они не обещали санкции? Когда я это слышу, я каждый раз вспоминаю, когда они обещали санкции. И кстати, поводы абсолютно разные. Поэтому они им не нужны — они всегда их найдут»,— сказала госпожа Захарова в эфире канала «Соловьев LIVE». Так она прокомментировала намерение сенатора от Республиканской партии США Митта Ромни представить законопроект о санкциях.

Отметим, что США официально не объявляли о намерениях расширить ограничения из-за предполагаемого отравления господина Навального или замены ему условного срока на реальный. В ноябре Палата представителей США приняла резолюцию с осуждением отравления, однако она не обязывала к конкретным действиям. Предыдущий президент США Дональд Трамп публично не осуждал Россию в связи с отравлением, за что его критиковал его оппонент Джо Байден. В разговоре с президентом России Владимиром Путиным господин Байден как президент США «не сдерживался» в выражении беспокойства, говорила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс объявил, что директор Национальной разведки проводит анализ действий России за последние годы, по итогам которого могут быть введены новые санкции. При этом он отметил, что Госдеп не намерен анонсировать ограничения до их введения, так как это позволило бы подпадающим под санкции «попытаться уклониться от них».

Алексея Навального задержали 17 января по возвращении в Россию из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления веществом из группы «Новичок». 2 февраля суд заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на три года и шесть месяцев колонии общего режима. После оглашения решения в Москве и Санкт-Петербурге начались акции протеста. Защита господина Навального намерена обжаловать решение суда.

Подробнее о суде — в материале “Ъ” «Узник замка “Ив”».