США оценивают возможность расширения санкций против России

США рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России, в том числе из-за замены условного срока на реальный для политика Алексея Навального, сказал представитель Госдепартамента США Нед Прайс. При этом он отметил, что Госдеп не намерен анонсировать санкции до тех пор, пока те не будут введены.

«Это (санкции. — “Ъ”) — то, что мы рассматриваем по отношению к России. Мы предпринимаем… президент поручил директору Национальной разведки провести оценку именно для того, чтобы мы имели целостную картину того, в чем в последние годы были замешаны русские»,— сказал господин Прайс во время брифинга (цитата по сайту Госдепартамента США). Он отметил, что оценка нужна для того, чтобы возможности внешней политики США, «которые включали бы в себя санкции, но не обязательно ограничивались бы ими», были адекватными.

Оценка действий России, по словам господина Прайса, включает в себя «взлом SolarWinds, вмешательство России в выборы 2020 года, использование Россией… химического оружия против господина Навального и подозрения в выплате гонораров за убийство американских солдат в Афганистане».

Говоря об отказе от публичного обсуждения санкций, господин Прайс назвал это правилом, для которого он «не может представить исключения». По его словам, преждевременное объявление санкций «позволит лицам, которые могли бы попасть под их действие, попытаться уклониться от них» и «откроет им запасной выход».

Алексея Навального задержали 17 января по возвращении в Россию из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления веществом из группы «Новичок». 2 февраля суд заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на три года и шесть месяцев колонии общего режима. После оглашения решения в Москве и Санкт-Петербурге начались акции протеста. Защита господина Навального намерена обжаловать решение суда.

О решении суда по ходатайству ФСИН — в материале “Ъ” «Узник замка “Ив”».