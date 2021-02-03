О Татарстане расскажут за миллиард рублей «Татмедиа» заключило контракты на информирование жителей о работе властей

Республиканское агентство «Татмедиа» распределило две трети медиабюджета на 2021 год, превысившего 1,5 млрд руб. Около 1 млрд руб. получили подконтрольные властям медиахолдинги, которые будут рассказывать своим читателям и зрителям о «социально значимых мероприятиях» и «информировать население» о том, как работают чиновники. Самые крупные контракты традиционно оказались у АО «Татмедиа» и телерадиокомпании «Новый век». Они предоставят на «государственные нужды» почти 10 тыс. теле- и радиоэфира и более 100 тыс. газетных и журнальных полос.



Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» заключило контракты на «информирование населения» о деятельности властей Татарстана и создание информационных материалов «для государственных нужд республики» на 2021 год. Согласно сайту закупок, с ноября прошлого года было разыграно 13 лотов. Совокупная стоимость составила почти 950 млн руб.

Самый крупный контракт — на 318,2 млн руб. получило АО «Татмедиа» (госхолдинг, принадлежит правительству республики, имеет 98 газет, 14 журналов, 17 телеканалов, 10 радиоканалов, 80 интернет-сайтов, информационное агентство «Татар-информ»; гендиректор Шамиль Садыков). На эти деньги предприятие будет распространять «социально значимую, общественно-политическую информацию» и информировать население о «социально значимых мероприятиях республики» в периодических печатных СМИ.

Согласно техническому заданию, совокупный разовый тираж изданий составит не менее 85 тыс. экз., которые получат жители всех муниципалитетов республики. Всего под госнужды будет выделено более 111 тыс. газетных и журнальных полос. Читателям будут рассказывать о реализации «основных направлений социально-экономической политики» Татарстана и России, а также госпрограмм и проектов. Среди других тем — развитие здравоохранения, образования и транспортной инфраструктуры, качество оказания услуг ЖКХ. Также задание включает «патриотическое воспитание» и «пропаганду семейных ценностей и института семьи».

Еще один контракт, выигранный госхолдингом, обойдется бюджету республики в 52,4 млн руб. Согласно заданию, АО «Татмедиа» подготовит «информационно-новостные, информационно-аналитические программы о социально значимых мероприятиях, происходящих в республике» для трансляции на своих телеканалах. Речь идет о вещании в крупных городах и сельских районных центрах. Всего зрителю будет показано не мене 2,5 тыс. часов такого эфира.

Третий контракт стоимостью 12,5 млн руб. предполагает размещение «социально значимой, общественно-политической информации» в не менее 46 электронных изданиях (из них не менее 20 должны работать на татарском языке). При этом АО «Татмедиа» также будет дублировать эту информацию в социальных сетях (сообщества должны насчитывать не менее 1 тыс. подписчиков).

Сразу семь государственных тендеров выиграла АО «Телерадиокомпания „Новый век“» (включает в себя телеканалы «Татарстан — Новый Век», «ТНВ-Планета», «Шаян-ТВ», «Майдан-ТВ», радиостанцию «Болгар»; гендиректор — депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов), акции которой принадлежат властям республики и группе «ТАИФ». Общая сумма контрактов составила почти 550 млн руб. Самый крупный — на 241,3 млн руб. — предусматривает создание телевизионных программ на госязыках Татарстана «с целью информирования населения по социально значимым темам республики». Общий хронометраж таких программ должен превысит 6,1 тыс. часов в течение года.

Среди других контрактов ТНВ — это «трансляция в эфире телеканала культурно-просветительской направленности телевизионных программ» (92,6 млн руб.), «размещение в эфире телевизионных программ антикоррупционной направленности» (1,8 млн руб.), создание радиопрограмм «с целью информирования населения по социально значимым темам» (9,9 млн руб.), «трансляция в эфире телевизионного детского канала» (191,1 млн руб.). Также холдинг получит 4,1 млн руб. для наложения русских субтитров на программы на татарском языке и 7,2 млн руб. для создания просветительских передач о традициях и культуре народов республики.

Три контракта получила ВГТРК — государственная телевизионная и радиовещательная компания «Татарстан». Она будет размещать региональные вставки в эфире федеральных теле- и радиоканалов. Общая сумма контрактов с оставила 17,4 млн руб.

Также 2,3 млн руб. получило ТАСС для «издания информационных материалов о социально значимых событиях и темах республики».

Отметим, что общий бюджет госагентства по печати и массовым коммуникациям на 2021 год составляет 1,53 млрд руб. Из них 888 млн руб. планируется потратить на телевидение и радиовещание, а 625 млн руб. на периодическую печать и издательства.

Аукционы по тендерам агентства «Татмедиа» продолжаются. Так, незаконченными остаются еще три контракта. В том числе на «трансляцию телевизионных программ, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику употребления, распространения наркотиков» (начальная стоимость — 1,18 млн руб.), на размещение материалов о республике на сайте федерального агентства (4,2 млн руб.) и материалов о «реализации в Республике Татарстан политических, экономических, социально-культурных мероприятий» (3,9 млн руб.).

Кирилл Антонов