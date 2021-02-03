ПДСК полетел к щепкам

Крупный пермский переработчик древесины «Пермский домостроительный комбинат» (ПДСК) сменил собственников. Столичные бизнесмены, а также пермский предприниматель Артем Болдырев продали предприятие структурам, близким к владельцам автохолдинга «Автопрестиж». Новые владельцы развивают бизнес по транспортировке лесной щепы. К продаже ПДСК его бывших собственников подтолкнули низкие финансовые результаты. По мнению участников рынка, новым владельцам необходимо обновить технологию производства, только тогда комбинат начнет приносить существенную прибыль.



Совет директоров ПАО «Пермский домостроительный комбинат» избрал нового гендиректора предприятия. С 27 января компанией руководит пермский бизнесмен Евгений Ляндаев. Владислав Мальцев, возглавлявший ПДСК с 2017 года, написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Кроме того, совет директоров ПАО назначил на 2 апреля внеочередное собрание акционеров общества, в повестке которого — досрочное прекращение полномочий и избрание нового совета директоров.

Напомним, Пермский ДСК был основан в 1948 году, находится в Орджоникидзевском районе Перми. В группу ПДСК входит одноименный торговый дом и ООО «Плитпром». Группа компаний является крупным региональным переработчиком древесины, имеет свои мощности на всех этапах лесозаготовки. Производит ДВП, клееный брус, евровагонку, деревянные евроокна и двери. Продукция группы поставляется заказчикам Пермского края, а также предприятиям Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Италии, Венгрии, Турции, Сирии и другим. До 2017 года комбинат контролировался семьей депутата Госдумы Алексея Бурнашова, затем господин Бурнашов решил выйти из этого бизнеса, и предприятие перешло под контроль бывшего владельца «Пермодежды» Артема Болдырева и московских бизнесменов.

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, смена руководства ПДСК связана с продажей комбината. По информации источника на предприятии, господин Болдырев принял решение реализовать ПДСК, и основным собственником предприятия мог стать бизнесмен Вячеслав Ляндаев, отец нового гендиректора комбината.

С Артемом Болдыревым связаться не удалось, он не ответил на звонок. По данным „Ъ-Прикамье“, столичные предприниматели были недовольны прибыльностью ПДСК, считая, что он не окупает вложенных средств. Компании группы ранее демонстрировали убытки. Так, в 2016 году чистый убыток ООО «Плитпром» составил 13,8 млн руб., в 2017-м — 22 млн руб. ТД «Пермский ДСК» в 2016 году зафиксировал чистый убыток в 18,1 млн руб., но уже на следующий год вышел в плюс с чистой прибылью 2,4 млн руб. Однако существенно увеличить прибыльность группе не удалось до сих пор. Чистая прибыль «Плитпрома» в 2019 году — 661 тыс. руб., торгового дома — 341 тыс. руб. Чистая прибыль головной компании в 2019 году составила 394 тыс. руб. По итогам первого полугодия 2020 года ПАО «ПДСК» показало чистый убыток 807 тыс. руб.

Экс-член совета директоров ПДСК, депутат Госдумы Алексей Бурнашов подтвердил, что ПДСК перешел к новым собственникам. «Когда предыдущие владельцы только заходили, они сумели вернуть убыточную тогда лесозаготовку в плюс, и дела пошли в гору. Но у них довольно разноплановый бизнес, постепенно внимание именно к этому активу снизилось, и ситуация ухудшилась. Тогда было принято принципиальное решение продать предприятие. Насколько я знаю, у новых владельцев есть свои ресурсы, так что проблем с сырьем у комбината не будет. Кроме того, у них есть желание и возможность инвестировать, планы по запуску нового производства»,— рассказал господин Бурнашов.

Вячеслав Ляндаев развивает пермский автохолдинг «Автопрестиж» (Mitsubishi, Chevrolet Niva, Ravon, DFM, Isuzu). По данным «СПАРК-Интерфакс», ранее его сын был совладельцем ООО «Лесозавод „Траст“» из Чайковского, а партнер Ляндаева-старшего по «Автопрестижу» совладелец «Камтэкс-Химпрома» Игорь Андреев — учредителем ООО «Чайковский лесозавод». Оба юрлица уже давно ликвидированы (одно в ходе банкротства).

Сейчас Ирине Ляндаевой принадлежит транспортная компания «Кэпитал-Авто», по данным „Ъ-Прикамье“, занимающаяся транс­портировкой лесной щепы из Пермского края. Компанию возглавляет Даниил Кусакин, который, по данным „Ъ-Прикамье“, стал исполнительным директором ПДСК. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания поставляет древесину на «Соликамскбумпром». Также госпожа Ляндаева в 2019 году учредила в Екатеринбурге ООО «Лестех», которое, судя по картотеке арбитражного суда, также занимается поставками древесины.

Господин Кусакин подтвердил, что стал исполнительным директором ПДСК. Он рассказал, что сейчас происходит расширение группы собственников комбината, идет технический аудит и выработка стратегии развития предприятия. Новых собственников и планы на будущее он не раскрыл, пояснив, что компания анонсирует это позже.

Генеральный директор ООО «Красный Октябрь» Александр Суслопаров считает, что обновление технологии производства — основная задача, которая стоит перед новыми собственниками ПДСК: «Главная проблема комбината сегодня — привлечь инвестиции на модернизацию. Независимо от того, кто владеет предприятием, зарабатывать средства можно только инвестируя в производство». Господин Суслопаров также отметил, что при смене собственников всегда есть риск изменения профиля предприятия: «Периодически встречаются такие „антипримеры“. Будем надеяться, что это не тот случай, и новые владельцы комбината, наоборот, будут стремиться сохранить его профиль и готовы вкладывать в это деньги».

Екатерина Артемова