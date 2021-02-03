Фотографу свободы не видать

Свердловский областной суд удовлетворил требования прокуратуры и оставил в колонии известного уральского фотографа Дмитрия Лошагина, приговоренного в 2015 году к девяти годам и десяти месяцам колонии за убийство жены-модели. Ранее суд первой инстанции заменил ему неотбытую часть наказания на ограничение свободы. В ходе судебного заседания адвокат матери потерпевшей заявил, что Дмитрий Лошагин так и не признал свою вину, и выразил опасения, что на свободе он может начать мстить потерпевшим. Защита фотографа считает, что решение апелляционной инстанции связано с общественным резонансом.



Уголовное преследование известного екатеринбургского фотографа Дмитрия Лошагина началось в 2013 году, когда он был задержан по подозрению в убийстве своей супруги фотомодели Юлии Прокопьевой. Согласно материалам дела, вечером 22 августа в фотостудии (лофт в центре Екатеринбурга) Дмитрия Лошагина проходила вечеринка, гости вместе с хозяевами выходили на крышу здания, где открывается панорама ночного города. Спускаясь с крыши, Дмитрий Лошагин и Юлия Прокопьева, оставшись наедине, поссорились. Фотограф, будучи пьяным, напал на девушку и нанес ей множественные удары, после чего свернул ей шею. В итоге девушка скончалась на месте. Ночью Дмитрий Лошагин вывез тело супруги в лес, накрыл труп фрагментами рубероида, облил голову девушки бензином и поджег.

В 2014 году судья Октябрьского райсуда Екатеринбурга Эдуард Измайлов полностью оправдал фотографа. В 2015 году оправдательный приговор был отменен, а на новом процессе врио председателя Октябрьского райсуда Александра Евладова признала фотографа виновным в убийстве и осудила на десять лет колонии строгого режима. Позже Свердловский областной суд снизил срок наказания на два месяца.

В декабре 2020 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга заменил Лошагину неотбытую часть наказания на ограничение свободы на три года и 25 дней. Ограничение свободы подразумевает запрет осужденному покидать место проживания в определенное время суток и посещать определенные места и публичные мероприятия. Однако прокуратура обжаловала это решение, указав на то, что фотограф не признал вину в убийстве жены и не принес извинения родственникам погибшей, из-за чего у обвинения отсутствует уверенность в полном исправлении осужденного. Кроме того, в 2018 году он получил от администрации колонии дисциплинарное взыскание, что также, по мнению обвинения, суду следовало учесть. В ходе заседания в суде первой инстанции представители администрации колонии также выступили против замены наказания.

Свердловский областной суд рассмотрел жалобу 2 февраля. На заседании адвокат матери погибшей отметил, что из-за того, что Дмитрий Лошагин не признал вину и не согласился с приговором суда, выйдя на свободу, он может начать мстить потерпевшим. «Удовлетворение его просьбы — это, по сути, предоставление свободы. Мои доверители боятся его»,— заключил он. С ним согласилась мать Юлии Прокопьевой Светлана Рябова. Она добавила, что во время совместной жизни фотограф жестоко обращался с женой и, выйдя на свободу, может вновь совершить подобное преступление.

Адвокат осужденного Сергей Лашин согласился, что его доверитель не признает вину, но отметил, что, согласно постановлению пленума Верховного суда, данный фактор не может быть основанием для отказа в просьбе для замены наказания. В качестве доказательства исправления Дмитрия Лошагина в колонии господин Лашин представил характеристику, в которой указано, что помимо взыскания он также получил 16 поощрений от администрации учреждения. Так, именно из-за хорошего поведения он отбывает наказание в облегченной форме.

Кроме того, в колонии фотограф освоил профессию столяра, а сейчас работает в столярной мастерской и получает зарплату.«75% его зарплаты направлялись в пользу потерпевших. Ту часть, которую он имел право тратить на себя, он отдавал родственникам убитой. При этом собственность Лошагина, лофт, в настоящее время находится под арестом. А ведь Дмитрий просил снять арест с его недвижимости, чтобы погасить вред, причиненный преступлением. Но суд ему отказал»,— подчеркнул адвокат.

Сторона обвинения возразила, что, по их мнению, у Дмитрия Лошагина были свободные деньги на возмещение морального вреда, однако он не хотел их отдавать. «За время работы в колонии, он погасил из своей зарплаты около 100 тыс. руб., но именно перед судом у него неожиданно появились целые 2 млн руб. Почему эти деньги он не мог отдать раньше? Потому что моральный вред Лошагин погашать не хотел, именно поэтому постоянно судился»,— отметил адвокат потерпевшей.

В результате Свердловский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры, отменив решение районного суда, и вынес новое решение об отказе в удовлетворении ходатайства осужденного о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

Сергей Лашин заявил корреспонденту “Ъ-Урал”, что данное решение может быть связано с общественным резонансом вокруг процесса. Он добавил, что пока не знает, будут ли они обжаловать решение апелляционного суда в Челябинском кассационном суде. «Прежде всего, нужно дождаться постановления суда апелляционной инстанции и с ним ознакомиться. И, конечно, нужно поговорить с самим Дмитрием о том, стоит ли подавать жалобу»,— заключил адвокат.

Илья Смирнов