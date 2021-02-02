ВККС в очередной раз не смогла определиться с кандидатом на должность председателя краевого суда

Высшая квалификационная коллегия судей не рекомендовала ни одного из кандидатов на должность Пермского краевого суда, сообщает ресурс Право.ру. Напомним, заявки на эту должность подали председатель коллегии по гражданским делам Пермского краевого суда Ольга Бузмакова, председатель Дзержинского райсуда Перми Виктор Кожевников и судья военного кассационного суда (Новосибирск) Сергей Венедиктов. По данным ресурса, госпожа Бузмакова получила рекомендацию на эту должность от Верховного суда, но кандидатура Ольги Бузмаковой не была одобрена якобы из-за того, что ее дочь работает в прокуратуре. Остальные кандидаты также получили отказы.

Конкурс на замещение должности председателя Пермского краевого суда объявлялся уже четвертый раз. По итогам первого конкурса, объявленного в декабре 2018 года, рекомендацию от ВККС получил Владимир Вельянинов, который руководил Пермским краевым судом с 2007 года. Но указ президента о его назначении по неизвестным причинам не состоялся. С 8 августа прошлого года полномочия председателя суда осуществляет Наталья Киселева.