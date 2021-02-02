Глава и сотрудница ростовского штаба Навального вышли из-под ареста

Координатор ростовского штаба Алексея Навального Ксения Середкина и сотрудница штаба Валерия Дзбоева освободились после отбывания административного ареста. Об этом сообщается в telegram-канале штаба.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, Ксения Середкина и Валерия Дзбоева были задержаны 22 января, накануне несанкционированного шествия в поддержку оппозиционера. Далее госпожа Дзбоева была арестована на десять суток по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти).

Госпожа Середкина была арестована на трое суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). После отбытия административного ареста Ксения Середкина исчезла, однако позже выяснилось, что из спецприемника девушку сразу отвезли в отдел полиции сотрудники центра по противодействию экстремизму. Из отдела она попала в суд на рассмотрение нового материала, где ей было назначено восемь суток ареста по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Защита госпожи Середкиной пыталась обжаловать арест, однако суд оставил решение без изменения. Сотрудники штаба отмечали, что согласно ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ, ей не могли назначить административный арест, так как у нее есть 11-летняя дочь.

Напомним, в Ростове несанкционированные шествия в поддержку Алексея Навального прошли 23 января и 31 января. По оценкам корреспондентов “Ъ-Юг”, в первой акции приняли участие около 3 тыс. человек, а во второй — около 700. В ходе первого шествия были задержаны 75 человек. «ОВД-Инфо» сообщило, что во время акции, которая прошла 31 января, Ростове было задержано 93 человека.

Наталья Шинкарева