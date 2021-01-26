Василий Голубев прокомментировал протестную акцию 23 января

Губернатор Ростовской области Василий Голубев высказался о протестной акции, которая прошла 23 января во многих российских городах, в том числе в Ростове-на-Дону. «Все мы задумывается, когда люди выходят на улицы. Эти митинги были несанкционированными, а в стране должен править закон. При этом я убежден, что вопросы, которые обозначают люди, выходя на акции, требуют нашего внимания»,— сказал губернатор в ходе ежегодной пресс-конференции. Он также подчеркнул, что считает неприемлемым призывы участвовать в акции, обращенные к детям.

Работу полиции в Ростове-на-Дону губернатор назвал корректной и выверенной. «Были задержаны около 75 человек, с которыми проводили беседы. Те, кто нарушал закон, создавал сложные ситуации, с ними будут не только беседовать»,— добавил Василий Голубев. По мнению губернатора, «бояться нужно только правды». «Президент на встрече со студентами вчера сказал об этом дворце очень четко. Нужно понимать, что нельзя однозначно доверять человеку, который работает на разрушение. Мне кажется, что когда нас призывают выйти на площадь страны из-за рубежа, это очень сомнительна история»,— сказал губернатор об оппозиционере Алексее Навальном и его расследовании «Дворец Путина».

Кристина Федичкина