Суд арестовал активисток ростовского штаба Навального

Задержанным координатору ростовского штаба Алексея Навального Ксении Середкиной и сотруднице штаба Валерии Дзбоевой назначены административные аресты. Об этом сообщает телеграм-канал ростовских активистов «Солидарность».

Валерию Дзбоеву суд арестовал на десять суток по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти). Ксении Середкиной назначили трое суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). В штабе отметили, что госпоже Середкиной согласно ч. 2 ст.3.9 КоАП РФ не могли назначить административный арест, так как у нее есть малолетняя дочь.

Также вечером стало известно о задержании еще одного активиста ростовского штаба Навального Вадима Кобзева. Сейчас он находится в ОП № 8 УМВД России в Ростове-на-Дону. Отметим, что других ростовских активистов сотрудники правоохранительных органов предупредили о недопустимости участия в несанкционированных акциях.

Напомним, Валерию Дзбоеву и Ксению Середкину задержали днем 22 января. Ранее сотрудники штаба объявили о проведении в Ростове-на-Дону в субботу, 23 января, шествия в поддержку политика Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. ФСИН просит суд заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Кристина Федичкина