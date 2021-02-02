Занятия в школе в Новой Самаре начнутся в апреле

Закончено строительство новой школы в микрорайоне «Новая Самара». Она возведена по нацпроекту «Жилье и городская среда». Трехэтажное здание сможет принять 1,2 тыс. учащихся. Обучение будет проводиться в одну смену. Об этом сообщает городская администрация.

«По плану, уже с 1 апреля текущего года в здании школы начнут проводить занятия и кружки в рамках дополнительного образования. В их числе – ландшафтный дизайн, столярное мастерство, театральное искусство и танцы»,– говорится в сообщении.

Первый этаж школы отведен под гардероб, медпункт, административные помещения, столовую и учебно-спортивный комплекс. На втором этаже размещаются актовый зал на 600 мест со сценой и костюмерной, а также библиотекой.

В здании также есть классы с интерактивными досками и мастерские для уроков технологии. Возле школы обустроены спортплощадки. Сейчас ее помещения доукомплектовываются мебелью и оборудованием.

Георгий Портнов