Число зараженных COVID-19 в Самарской области превысило 40,9 тыс. человек

За сутки в Самарской области были выявлены 300 случаев новой коронавирусной инфекции. Большинство из них пришлись на Тольятти (92), Самару (78) и Новокуйбышевск (14). Об этом во вторник сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Самарской области.

«Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 40903 случая коронавируса»,– говорится в сообщении.

Всего за период пандемии в Самарской области скончались 830 человек, у которых ранее подтвердился COVID-19. Последними в регионе скончались мужчина 77 лет с онкологией, мужчина 83 лет, а также женщины 60 и 73 лет с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, женщина 58 лет с проблемами с эндокринной и сердечно-сосудистой системами и женщина 65 лет с заболеванием эндокринной системы.

Георгий Портнов