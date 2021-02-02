54,41 доллара стоил в среднем баррель нефти Urals в январе 2021 года, сообщил вчера Минфин. В сравнении с декабрем 2020 года ($49,37) среднемесячная цена барреля российского сорта нефти выросла на $5,04. Год назад, по итогам января 2020-го, она составляла $61,67 за баррель. Месячный минимум с начала стартовавшего весной 2020 года нового цикла падения цен на нефть был зафиксирован в апреле: тогда Urals стоила в среднем лишь $18,22 за баррель. После возобновления сделки ОПЕК+ уже в июне средняя цена российской нефти восстановилась до $41,93. В итоге в среднем по году Urals в 2020-м стоила $41,73 за баррель, что более чем на треть ниже уровня 2019 года $63,59 за баррель.